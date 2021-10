Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Benzema continue son incroyable forcing pour Mbappé !

Publié le 2 octobre 2021 à 13h30 par Arthur Montagne

De nouveau invité à commenter l'avenir de Kylian Mbappé, Karim Benzema n'a plus aucun doute sur le futur de l'attaquant du PSG qui rejoindra le Real Madrid à l'avenir. Et ce n'est pas la première fois que l'ancien Lyonnais évoque ce feuilleton.

Après quasiment six ans d'absence, Karim Benzema a retrouvé l'équipe de France cet été afin de disputer l'Euro. L'occasion pour l'attaquant du Real Madrid de découvrir de nouveaux joueurs, à l'image de Kylian Mbappé. Son association avec l'attaquant du PSG était d'ailleurs très attendue. Et bien qu'elle ait été écourtée par l'élimination précoces des Bleus, les deux joueurs pourraient prochainement se retrouver... au Real Madrid. Et pour cause, ce n'est absolument pas un secret, le club merengue souhaite enrôler Kylian Mbappé et après avoir transmis plusieurs offres au PSG cet été, les Madrilènes pourraient attirer le Champion du monde libre en fin de saison. Une perspective qui réjouit déjà Karim Benzema. Et avec son attaquant, le Real Madrid compte désormais sur ambassadeur de luxe pour attirer Kylian Mbappé.

Benzema est convaincu que Mbappé quittera le PSG