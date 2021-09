Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Benzema en remet une couche sur le feuilleton Mbappé !

Publié le 5 septembre 2021 à 11h45 par D.M.

Actuellement avec l'équipe de France, Karim Benzema s'est, une nouvelle fois, prononcé sur une possible arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid.

Kylian Mbappé rêve du Real Madrid et le Real Madrid s’est présenté à lui lors de ce mercato estival. Le club espagnol a tenté de l’attirer en formulant plusieurs offres au PSG. Mais les dirigeants parisiens n’ont pas souhaité négocier le transfert du joueur, sous contrat jusqu’en 2022. Mbappé restera au PSG cette saison, mais son avenir devrait s’écrire au Real Madrid selon Karim Benzema. « Bien sûr que j’aimerais bien aujourd’hui qu’il soit avec moi à Madrid, mais il faut respecter son club aussi. Il est dans son club. De toute façon, c’est un joueur qui jouera pour le Real Madrid un jour ou l’autre. Je vais le redire mais c’est le meilleur club du monde » avait confié l’attaquant dans un attaquant un RTL .

« J'aurais aimé qu'il puisse venir cette année au Real Madrid »