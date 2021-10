Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le coup de poker de Leonardo pour Mbappé n’a pas porté ses fruits…

Publié le 3 octobre 2021 à 5h45 par Th.B.

Alors que le PSG s’est bâti une armada lors du dernier mercato estival, Kylian Mbappé prévoirait toujours de troquer la tunique rouge et bleu parisienne pour la blanche du Real Madrid.

Lors de la conférence de presse de présentation de Lionel Messi le 11 août dernier, le président Nasser Al-Khelaïfi mettait la pression sur Kylian Mbappé en faisant savoir qu’à présent, il n’avait pas d’excuse pour refuser de prolonger son contrat au PSG. Pour rappel, l’engagement contractuel liant le champion du monde au Paris Saint-Germain prendra fin à la fin de la saison. Cependant, le directeur sportif Leonardo révélait à la-septembre qu’il ne voyait pas Mbappé quitter le PSG et n’imaginait pas un avenir sans lui à Paris. Pour se mettre toutes les chances de leur côté alors que Kylian Mbappé réclamait un projet sportif solide l’année dernière, les dirigeants du PSG ont considérablement renforcés l’effectif de Mauricio Pochettino à l’intersaison, en vain ?

Malgré Messi et les autres stars, Mbappé veut le Real Madrid