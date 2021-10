Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : L’ASSE monte au créneau pour Claude Puel !

Publié le 3 octobre 2021 à 9h45 par T.M.

Actuellement, Claude Puel ne vit pas des moments simples à l’ASSE. Néanmoins, l’entraîneur stéphanois peut compter sur le soutien de sa direction.

Vit-on actuellement les derniers moments de Claude Puel sur le banc de l’ASSE ? Arrivé en octobre 2019 dans le Forez, l’entraîneur stéphanois semble aujourd’hui être sur un siège éjectable étant donnés que les résultats négatifs s’accumulent pour son équipe. La pression est donc énorme et elle le sera encore plus dans quelques heures. En effet, ce dimanche, l’ASSE de Puel a rendez-vous avec l’OL pour le traditionnel derby et forcément, une déconvenue pourrait bien être fatale à l’entraîneur des Verts.

« Tout le monde est derrière l’entraîneur »