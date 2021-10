Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Haaland déjà fixé pour son avenir ? La réponse !

Publié le 4 octobre 2021 à 11h15 par A.M.

Ancien joueur norvégien proche de l'entourage d'Erling Braut Haaland, Jan Åge Fjørtoft s'est prononcé sur l'avenir de l'attaquant du Borussia Dortmund qui semble toujours dans le flou.

Depuis son arrivée au Borussia Dortmund, Erling Haaland empile les buts et ne cesse d'impressionner l'Europe, au point de s'imposer comme l'un des meilleurs avant-centres du monde, mais également l'un des joueurs amenés à prendre la relève de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Ce n'est donc pas une surprise de voir son nom cité dans le viseur de la plupart des grands clubs européens. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG en fait d'ailleurs sa priorité pour succéder à Kylian Mbappé si jamais ce dernier ne prolongeait pas son contrat. Mais Manchester City et le Real Madrid sont également dans le coup.

«Haaland ne sait pas il jouera la saison prochaine»