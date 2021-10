Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a une ouverture pour cet énorme coup à 0€ !

Publié le 4 octobre 2021 à 20h15 par A.M.

Déjà très actif sur le marché des joueurs libres cet été, le PSG souhaiterait de nouveau frapper fort. La piste menant à Lorenzo Insigne a souvent été évoquée, et sa prolongation à Naples est loin d'être bouclée.

Cet été, le Paris Saint-Germain s'est imposé comme le spécialiste des arrivées libres. En effet, généralement peu actif sur ce marché, le club de la capitale a cette fois-ci attiré quatre des ses six recrues sans débourser la moindre indemnité de transfert. C'est ainsi que Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos et Lionel Messi sont arrivés libres. Fort de cette réussite, le PSG ne compte pas en rester là et espère rééditer ce genre de coup avec Franck Kessié, Marcelo Brozovic ou encore Antonio Rüdiger et Paul Pogba.

Insigne fixe ses conditions pour prolonger