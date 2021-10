Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit un énorme message dans ce dossier à 150M€ !

Publié le 4 octobre 2021 à 20h45 par D.M.

L'agent de Darwin Nunez a fait le point sur son avenir au Benfica et sur l'intérêt qu'il suscite sur le marché. Le PSG ou encore Manchester City auraient coché son nom.

Kylian Mbappé est enfin sorti su silence. Lors d’un entretien à RMC , le joueur du PSG a confirmé qu’il souhaitait quitter la Ligue 1 lors du dernier mercato estival. Cette saison pourrait donc bien être la dernière de l’international français au sein de la capitale dans la mesure où son contrat se termine à la fin de la saison. Pour le remplacer, Leonardo a activé plusieurs pistes, notamment celle qui mène à Erling Haaland (Borussia Dortmund) selon les informations exclusives du 10Sport.com. A en croire Foot Mercato, le PSG suivrait aussi les performances de Darwin Nunez, sous contrat avec le Benfica jusqu’en 2025 et qui dispose d’une clause libératoire à 150M€. Alors que Nunez est courtisé par de nombreux clubs, son agent a fait le point sur son avenir.

« Darwin est prêt à jouer dans n'importe quelle équipe du monde »