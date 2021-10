Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pep Guardiola vient plomber un dossier à 150M€ de Leonardo !

Publié le 3 octobre 2021 à 18h45 par B.C.

En cas de départ de Kylian Mbappé, le PSG pourrait se positionner sur Darwin Nunez, attaquant de Benfica. Cependant, Manchester City souhaiterait devancer Leonardo dans ce dossier.

Libre à l’issue de la saison, Kylian Mbappé n’a toujours pas prolongé son contrat avec le PSG, obligeant la direction parisienne à se pencher dès maintenant sur sa succession. Comme révélé par le10sport.com, Erling Haaland (Borussia Dortmund) et Robert Lewandowski (Bayern Munich) apparaissent comme les deux priorités du PSG en cas de départ de Kylian Mbappé, mais le club pourrait aussi se positionner sur Darwin Nunez. À 22 ans, l’Uruguayen enchaîne les buts avec Benfica et a grandement contribué à la victoire de son club contre le FC Barcelone (3-0) ce mercredi avec un doublé, mais plusieurs cadors européens suivraient de près son évolution, à commencer par Manchester City.

Manchester City pense avoir l’avantage