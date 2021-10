Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Ces révélations sur le rachat avorté de l’ASSE !

Publié le 3 octobre 2021 à 18h15 par T.M.

Alors que l’ASSE devrait prochainement changer de propriétaire, le rachat des Verts aurait déjà pu intervenir il y a quelques années.

Arrivés en 2003 à la tête de l’ASSE, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo veulent désormais tourner la page et passer à autre chose. Ainsi, les deux patrons des Verts ont mis le club stéphanois en vente et le changement de propriétaires pourrait prochainement intervenir. Alors que l’ASSE s’apprête donc à changer de pavillon, cela aurait pu se faire il y a quelques saisons déjà. Fin 2017-début 2018, les Verts ont été proches d’être rachetés, mais l’affaire a finalement capoté…

Un rachat avorté au dernier moment !