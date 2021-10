Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ander Herrera s’enflamme pour Lionel Messi !

Publié le 3 octobre 2021 à 19h45 par H.G.

Alors que Leo Messi a inscrit son premier but cette semaine sous la tunique parisienne, Ander Herrera n’a pas caché sa satisfaction quant à ce but et au fait de travailler aux côtés de l’Argentin.

Arrivé cet été au PSG, Lionel Messi a été quelque peu freiné pour ses débuts par une blessure au genou gauche, contactée à la suite d’un choc face à l’OL. L’international argentin est ainsi arrivé sans rythme contre Manchester City (2-0) ce mardi après avoir manqué les deux matchs qui ont précédé. Mais cela ne l’a pas empêché de faire parler sa magie, bien au contraire. En effet, c’est ce même jour que Leo Messi a inscrit son premier but sous les couleurs du PSG à la suite d’une belle combinaison avec Kylian Mbappé.

« Je suis ravi »