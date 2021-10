Foot - PSG

PSG - Insolite : Mbappé, Hakimi… Le PSG a vécu une situation ahurissante !

Publié le 3 octobre 2021 à 10h45 par H.G.

Alors que le PSG affrontera le Stade Rennais ce dimanche à 13h, le club de la capitale a connu un voyage pour le moins délicat pour se rendre en Bretagne.

Avec déjà huit victoire en autant de matchs disputés en Ligue 1 cette saison, le Paris Saint-Germain entend naturellement poursuivre sa marche en avant ce dimanche. Pour cela, le club parisien devra s’imposer face au Stade Rennais au Roazhon Park à partir de 13h. Et le moins que l’on puisse dire est que les joueurs du PSG connaissent un avant-match qui sort de l’ordinaire. En effet, l'écurie francilienne est habituée à se déplacer en avion, quelle que soit la distance de trajet. Seulement voilà, cette fois, la météo en a décidé autrement.

Kylian Mbappé et Achraf Hakimi prennent la pose à Trappes !

Effectivement, la région Ile de France fait partie de celles en alerte orange depuis ce samedi en raison de fortes pluie, de vents et de risque d’inondation comme l’a indiqué Météo France . Par conséquent, impossible pour les joueurs du PSG de se déplacer en avion comme d’habitude. Les joueurs ont donc du faire la route en voitures ou en mini-bus comme le rapporte Ouest France . Attendus à 20h à l’hôtel, ils sont finalement arrivés au compte-goutte sur les coups de 22h, le premier arrivé étant Marquinhos. Cette situation a d’ailleurs donné lieu a une situation cocasse pour Kylian Mbappé et Achraf Hakimi. En effet, les deux joueurs parisiens ont été aperçus dans une supérette à Trappes, dans les Yvelines. Un cliché est même devenu viral sur les réseaux sociaux, le Marocain et le Français prenant la pose sur celui-ci, assis sur le sol devant l’un des rayons. Beaucoup ne comprenaient pas comment cela avait pu se procurer lorsque la photo a été diffusée sur Twitter, mais la raison est maintenant connue : il s’agissait d’un petit arrêt courses sur le chemin de la Bretagne.