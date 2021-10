Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce terrible constat de Simeone sur le départ de Messi !

Publié le 3 octobre 2021 à 10h30 par H.G.

Alors que l’Atlético de Madrid s’est imposé sans grande difficulté face au FC Barcelone ce samedi, Diego Simeone n’a pas caché un possible lien avec le départ de Leo Messi.

Parti du FC Barcelone cet été après la fin d’un contrat que le club catalan n’était pas en mesure de prolonger, Leo Messi fait désormais les beaux jours du Paris Saint-Germain. L’international argentin a même inscrit son premier but sous la tunique parisienne ce mardi face à Manchester City en Ligue des champions (2-0). Mais pendant ce temps, de l’autre côté des Pyrénées, le FC Barcelone s’enfonce plus que jamais dans une crise sportive. Dans cette droite lignée, le club catalan s’est incliné ce samedi soir contre l’Atlético de Madrid (2-0) en encaissant, en prime, un but de Luis Suarez.

« Maintenant, Messi n'est pas là »