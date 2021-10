Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Haaland a lâché une réponse fracassante à Leonardo !

Publié le 3 octobre 2021 à 7h15 par D.M.

Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, le PSG a ciblé Erling Haaland. Le club parisien aurait approché le joueur cet été, mais ce dernier n'aurait d'yeux que pour le Real Madrid.

En cas de départ de Kylian Mbappé à la fin de la saison, le PSG a les idées claires. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité le 25 août dernier, la priorité du club parisien est Erling Haaland, qui pourrait quitter le Borussia Dortmund durant l’été 2022 pour seulement 75M€ en raison de l’entrée en vigueur d’une clause libératoire présente dans son contrat. Mais à en croire la presse espagnole, les dirigeants du PSG auraient tenté une première approche dans ce dossier lors du dernier mercato estival, lorsque le Real Madrid essayait de recruter Kylian Mbappé.

Haaland aurait refusé le PSG pour jouer au Real Madrid