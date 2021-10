Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un gros coup de tonnerre pour Erling Haaland ?

Publié le 3 octobre 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Alors que le PSG fait d’Erling Haaland une priorité pour anticiper le départ de Kylian Mbappé l’été prochain, Javier Tebas assure que le Real Madrid pourrait également enrôler le buteur norvégien.

Qui viendra remplacer Kylian Mbappé l’été prochain au PSG, alors que le contrat de l’attaquant français arrive à expiration ' Comme le10sport.com vous l’a révélé le 25 août dernier, Erling Haaland (Borussia Dortmund) fait partie des options privilégiées par le club de la capitale pour assurer la succession de Mbappé, en partance pour le Real Madrid. Et d’ailleurs, à en croire les propos de Javier Tebas, le club merengue pourrait également la mise avec Haaland en plus de Mbappé.

« Haaland et Mbappé peuvent aller à Madrid »