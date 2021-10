Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour Paul Pogba, c'est bientôt réglé !

Publié le 3 octobre 2021 à 15h30 par B.C. mis à jour le 3 octobre 2021 à 15h36

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec Manchester United, Paul Pogba n’a toujours pas tranché pour son avenir, alors que plusieurs prétendants XXL restent à l’affût. Cependant, le dossier pourrait prendre une nouvelle tournure dès le mois de décembre.

De retour à Manchester United en 2016, Paul Pogba approche à grands pas de la fin de son contrat avec les Red Devils , qui cherchent un moyen de prolonger leur joueur. Interrogé dernièrement par Rai Sport sur la situation du milieu français, Mino Raiola a laissé planer le doute concernant l’issue du dossier : « Paul Pogba est en fin de contrat en juin, donc nous allons discuter avec Manchester United et nous verrons ce qui se passe. » Une sortie radicalement différente de celle réalisée l’année dernière par ce même Mino Raiola, lorsque ce dernier expliquait que l’heure du départ avait sonné pour Paul Pogba. Depuis, le champion du monde tricolore a retrouvé le sourire sous le maillot de Manchester United, et le recrutement XXL réalisé cet été plaide en faveur du club anglais, qui souhaite désormais rapidement être fixé.

Manchester United veut être fixé avant Noël

Prolongera, prolongera pas ? Paul Pogba devra en tout cas trancher sur la question rapidement si l’on en croit la presse britannique. D’après les informations du Sun , Manchester United souhaiterait être fixé sur l’avenir de Paul Pogba avant Noël afin de ne pas perturber le groupe d’Ole Gunnar Solskjaer lors de la seconde partie de saison. The Mirror évoque également cette deadline fixée avant la trêve hivernale et précise que la confiance règne en interne, où l'on estime que les récentes arrivées de Jadon Sancho, Raphaël Varane et Cristiano Ronaldo pourraient être décisives, bien que les négociations avec Mino Raiola soient toujours complexes. Une offre aurait déjà été transmise au clan Pogba, permettant à ce dernier de toucher un salaire annuel de 22M€ s’il venait à apposer sa signature sur un nouveau bail. Pour autant, l’issue des négociations reste incertaine, puisque plusieurs prétendants sont toujours en course pour accueillir librement Paul Pogba à l’été 2022.

PSG, Real, Juve… Du beau monde sur Pogba