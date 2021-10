Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pogba sur le point de snober le PSG ?

Publié le 2 octobre 2021 à 21h45 par Th.B.

Agent de Paul Pogba, Mino Raiola prévoirait de mettre en place une vente aux enchères entre le FC Barcelone et le Real Madrid pour l’avenir du joueur de Manchester United qui figurerait également sur les tablettes du PSG.

Paul Pogba soufflera sa 29ème bougie en mars prochain et disposera du statut d’agent libre à la prochaine intersaison à moins que Manchester United parvienne à l’inciter à apposer sa signature sur un nouveau contrat. Ce qui ne serait pas sa priorité à en croire la presse anglaise et El Nacional. Le média ibérique a d’ailleurs fait savoir que Pogba et son agent Mino Raiola souhaiteraient toucher le jackpot en signant une belle prime à la signature et en mettant la main sur une importante commission de la part du potentiel futur club du champion du monde. Le PSG serait sur les rangs et serait prêt à lui offrir un pont d’or avec un salaire de 600 000€ par semaine d’après la presse britannique. Néanmoins, le Real Madrid devrait avoir un avantage dans cette opération.

Raiola travaillerait pour envoyer Pogba à Barcelone ou au Real Madrid