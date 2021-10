Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle annonce pour l’avenir de cette cible de Leonardo !

Publié le 2 octobre 2021 à 21h10 par H.G.

Alors que Franck Kessié est annoncé dans le viseur du PSG, son entraîneur à l’AC Milan ne cache pas que la question de la prolongation de son joueur ne le préoccupe pas plus que cela.

Après avoir enrôlé Georginio Wijnaldum, le PSG pourrait recruter un nouveau milieu cet hiver en la personne de Franck Kessié. En effet, l’international ivoirien arrivera au terme de son contrat à l’AC Milan le 30 juin prochain et cela aurait attiré l’oeil de Leonardo. Et bien qu’il pourrait attendre l’été prochain pour l’enrôler, le PSG pourrait avoir une fenêtre de tir dès cet hiver dans la mesure où les Rossoneri seraient prêts à ouvrir la porte à un transfert lors de la prochaine session des transferts afin de ne pas le voir filer librement selon La Gazzetta dello Sport .

« Je ne sais pas quand il y aura une conclusion »