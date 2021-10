Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta est passé à l’action pour Ansu Fati !

Publié le 2 octobre 2021 à 21h00 par H.G.

Alors que le contrat d’Ansu Fati expirera dans deux ans, Joan Laporta voudrait absolument le blinder et aurait rencontré Jorge Mendes dans cette optique.

Après avoir perdu Leo Messi cet été faute de pouvoir lui faire signer une prolongation en raison de ses finances limitées, le FC Barcelone entend tout tenter pour qu’Ansu Fati ne suivre pas le même chemin. Mais cette fois, le Barça a un peu plus de marge. En effet, bien que le contrat de l’international espagnol expire officiellement le 30 juin prochain, une option est prévue dans celui-ci afin de le prolonger automatiquement pour deux saisons supplémentaires. Mais cela ne suffit pas au FC Barcelone, qui serait d’ores et déjà passé à l’action pour lui faire signer une vraie prolongation.

Joan Laporta a rencontré Jorge Mendes à Lisbonne