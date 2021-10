Foot - PSG

PSG : Pochettino envoie un énorme message à Neymar !

Publié le 2 octobre 2021 à 14h45 par A.M.

Présent en conférence de presse, Mauricio Pochettino a jugé le début de saison de Neymar qui semble avoir adopté un nouveau rôle avec un travail défensif plus important.

Alors qu'il a repris l'entraînement plus tard que plusieurs coéquipiers, puisqu'il a atteint la finale de la Copa America avec le Brésil, Neymar a connu des premiers matches un peu poussifs notamment à cause de son état physique. Mais le numéro 10 du PSG monte clairement en puissance ces derniers jours comme en témoigne son activité contre Manchester City. Avec 11km parcouru, il fait partie des joueurs qui ont le plus couru. Et Mauricio Pochettino ne cache pas sa satisfaction.

«Il fait un super début de saison»