PSG - Malaise : Le coup dur est confirmé pour Pochettino avec Sergio Ramos !

Publié le 2 octobre 2021 à 14h10 par H.G.

Alors que le PSG affrontera le Stade Rennais ce dimanche an début d’après-midi, Sergio Ramos fera une nouvelle fois l’impasse sur cette rencontre.

Après huit victoires de suite en Ligue 1, le Paris Saint-Germain tentera de poursuivre cette belle série ce dimanche à 13h sur la pelouse du Stade Rennais pour le compte de la neuvième journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino pourra compter sur son trio offensif de rêve composé de Leo Messi, Neymar et Kylian Mbappé, ainsi que l’ensemble de ses cadres… excepté Sergio Ramos.

Sergio Ramos forfait pour Rennes

Et pour cause, dans son traditionnel point médical, le PSG a annoncé que l’international espagnol sera une nouvelle fois forfait ce dimanche et qu’il poursuit toujours sa préparation individuelle sur le terrain. Malades, Julian Draxler et Layvin Kurzawa ne seront pas non plus de la partie. Ainsi, les observateurs vont donc devoir attendre encore au moins deux semaines et le match contre Angers pour éventuellement voir Sergio Ramos effectuer ses débuts avec le PSG.