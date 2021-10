Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ancelotti lâche ses vérités sur l'intégration de Camavinga !

Publié le 2 octobre 2021 à 22h00 par D.M.

Présent en conférence de presse, Carlo Ancelotti n'a pas tari d'éloges à l'égard d'Eduardo Camavinga, auteur de débuts prometteurs au Real Madrid.

Arrivé au Real Madrid en provenance de Rennes dans les derniers jours du mercato estival, Eduardo Camavinga a su se mettre en évidence assez rapidement. Entré en cours de seconde période lors de son premier match de championnat face au Celta Vigo le 12 septembre dernier, le milieu de terrain ouvrait son compteur de but. Quelques jours plus tard face à l’Inter en Ligue des champions, Camavinga délivrait la passe, qui permettait à Rodrygo d’inscrire le but de la victoire. Des débuts prometteurs, comme l’a souligné Carlo Ancelotti ce samedi.

« Il s'est très bien intégré, mais… »