Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tout n’est pas perdu pour Kylian Mbappé !

Publié le 2 octobre 2021 à 18h45 par A.C.

Le Paris Saint-Germain n’aurait pas repris les négociations avec l'entourage de Kylian Mbappé, dont le contrat se termine dans seulement quelques mois.

Certains n'ont toujours pas compris pourquoi le Paris Saint-Germain n’a pas accepté les offres du Real Madrid, qui aurait poussé jusqu’à 180M€ pour Kylian Mbappé. Pourtant, le club de la capitale a toujours semblé serein et au micro de Canal + , Leonardo a assuré que la star du PSG finirait bien par prolonger. « Mbappé représente la différence entre le superficiel et le profond. Je ne vois pas Kylian partir à la fin de cette saison » a expliqué le directeur sportif parisien. « Le rapport de Mbappé avec le PSG est profond. On ne pense pas à une autre chose. Je pense que personne ici ne voit le futur sans lui ». En attendant, la presse espagnole annonce que Mbappé ne penserait plus qu’au Real Madrid, où Carlo Ancelotti l’attend les bras ouverts.

Le PSG garde espoir pour Mbappé