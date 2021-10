Foot - Milan AC

Mercato - Milan AC : Pioli envoie un message fort sur l'avenir d'Ibrahimovic !

Publié le 2 octobre 2021 à 15h55 par A.D.

Alors qu'il a déjà 39 ans, Zlatan Ibrahimovic ne semble pas être prêt à raccrocher les crampons de si tôt. Interrogé ce samedi, Stefano Pioli a confié qu'il aimerait faire un don à son buteur suédois pour qu'il étende sa carrière le plus longtemps possible.

Zlatan Ibrahimovic a déjà soufflé ses 39 bougies. Et pourtant, malgré ses pépins physiques, le buteur du Milan AC ne donne pas l'impression qu'il va bientôt mettre un terme à sa carrière. Présent en conférence de presse ce samedi après-midi, Stefano Pioli a lâché ses vérités sur l'avenir de Zlatan Ibrahimovic. « Combien de temps peut encore durer la carrière de Zlatan Ibrahimovic ? Je ne sais pas combien d'années il peut encore jouer. Grâce à son immense volonté, je pourrais même dire qu'il peut jouer pour toujours. Avec cette mentalité là, Zlatan surmonte toutes les difficultés. Il a une motivation et une passion pour ce sport qui sont vraiment incroyables. J'aimerais lui donner de la longévité. Si je pouvais lui faire un cadeau, je prolongerais sa carrière autant que possible », a confié le coach du Milan AC.