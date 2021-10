Foot - Mercato

Mercato - Officiel : Un protégé de Mourinho prolonge à la Roma !

Publié le 2 octobre 2021 à 16h58 par La rédaction

Un temps annoncé dans les plus grandes formations européennes dont le PSG, Lorenzo Pellegrini (25 ans) a finalement prolongé son contrat à la Roma. De quoi faire un heureux : José Mourinho.

Alors qu’il a souvent été annoncé sur le départ et notamment au PSG ces dernières années, Lorenzo Pellegrini s’était toujours montré ouvert à l’idée de prolonger son contrat à la Roma. Et c’est désormais chose faite. Ce samedi, le club romain a officialisé sur son compte Twitter la prolongation de son milieu de terrain de 25 ans et ce, jusqu’en juin 2026. L’international italien va pouvoir continuer de faire les beaux jours de la Roma et de José Mourinho qui ne se passe pas de Pellegrini depuis le début de la saison au sein du club de la Louve .