Mercato - PSG : Guardiola a un énorme atout face à Leonardo !

Publié le 4 octobre 2021 à 16h45 par A.M.

Suivi par de nombreux clubs européens dont le PSG, Darwin Nunez semble toutefois plus proche de Manchester City qui entretient d'excellentes relations avec Benfica.

L'été prochain, le PSG va peut-être devoir se mettre en quête d'un nouvel attaquant pour remplacer Kylian Mbappé dont le contrat s'achève en juin prochain et que le Real Madrid souhaite absolument recruter. Et bien que la priorité du Qatar soit de prolonger son numéro 7, en coulisses, le PSG est obligé d'envisager un départ du Champion du monde et anticipe déjà ce scénario. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Erling Haaland sera la priorité de Leonardo l'été prochain en cas de départ de Kylian Mbappé. Mais compte tenu de la concurrence dans ce dossier, d'autres pistes sont évoquées.

La relation Benfica-City va tout changer pour Nunez