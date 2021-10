Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar veut vraiment du lourd pour remplacer Mbappé !

Publié le 4 octobre 2021 à 4h15 par A.M.

Après un mercato XXL, le PSG pourrait bien se concentrer sur le recrutement d'un attaquant l'été prochain pour remplacer Kylian Mbappé dont le contrat s'achève en juin prochain.

Après avoir animé la fin du mercato estival, le feuilleton Mbappé est loin d'être terminé. Et pour cause, après avoir vu toutes ses offres repoussées par le PSG cet été, le Real Madrid aurait la ferme intention de revenir à la charge dès le mois de janvier. Il faut dire que le contrat de Kylian Mbappé s'achève en juin prochain, ce qui offre la possibilité aux Madrilènes de négocier avec l'attaquant français dès le 1er janvier prochain en vue de l'attirer libre pour la saison prochaine. Et bien que la priorité du PSG soit de prolonger Kylian Mbappé, le club parisien anticipe un éventuel départ de son numéro 7.

Et maintenant, le PSG vise Darwin Nunez !