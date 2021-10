Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo s'engage dans une bataille colossale pour oublier Mbappé !

Publié le 3 octobre 2021 à 14h10 par B.C.

Annoncé dans le viseur du PSG par la presse portugaise, Darwin Nunez figurerait sur les tablettes de plusieurs cadors européens.

Bien loin d’une prolongation, Kylian Mbappé se dirige toujours vers un départ du PSG à l’issue de la saison. Le club de la capitale espère encore convaincre l’international français d’apposer sa signature sur un nouveau bail, mais cela n’empêche pas la direction d’activer plusieurs pistes pour préparer sa succession. Comme vous l’a révélé en exclusivité le10sport.com cet été, Erling Haaland (Borussia Dortmund) et Robert Lewandowski (Bayern Munich) sont notamment visés en cas de départ de Kylian Mbappé, mais un autre dossier aurait été ouvert par le PSG selon Record . Le quotidien portugais a en effet révélé que Darwin Nunez figurait également sur la short-list des Parisiens, mais la concurrence s’annonce colossale.

Il y a du monde pour Darwin Nunez