Mercato - Barcelone : Remplacer Koeman ? Cruyff a été très clair !

Publié le 3 octobre 2021 à 14h00 par T.M.

Annoncé comme l’une des options pour remplacer Ronald Koeman sur le banc du FC Barcelone, Jordi Cruyff aurait rapidement décliné cette possibilité.

Le feuilleton Ronald Koeman est-il terminé ? Ce samedi, avant la rencontre face à l’Atlético de Madrid, Joan Laporta a volé au secours du Néerlandais, soutenant son entraîneur, qui traversait des moments compliqués depuis plusieurs jours. En effet, l’avenir de Koeman était plus qu’incertain et certains annonçaient même que son départ était acté. Ne restait alors plus qu’à Laporta de trouver un nouvel entraîneur pour le Barça, ce qui n’a toutefois visiblement pas été une chose simple.

Cruyff dit non !