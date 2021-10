Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Mbappé, Pogba, Nkunku.. Florentino Pérez prépare sa révolution !

Publié le 4 octobre 2021 à 17h30 par Hadrien Grenier

Alors que le Real Madrid tente de lancer un nouveau cycle vertueux, tout indique que cela pourrait passer par un recrutement centré sur des joueurs français.

Dire que le Real Madrid est devenu un équipe faible est un mensonge. Néanmoins, il est vrai de dire que le club madrilène n’est plus aussi fort qu’il y a quelques années. Rien d’anormal en soit, dans la mesure où Cristiano Ronaldo et Sergio Ramos sont partis, tandis que certains autres cadres s’approchent progressivement de l’âge de la retraite bien qu’ils soient encore performant. Tout l’enjeu pour les Merengue est donc là : rebâtir une équipe à même de tout gagner, aussi bien sur la scène nationale espagnole qu’en Europe. Il s’agit donc d’ouvrir un nouveau cycle vertueux, en recrutant à la fois des jeunes émoluments et d’autres plus confirmés. Dans cette optique, et pour le premier cas, le Real Madrid s’est attaché les services d’Eduardo Camavinga cet été à un an de la fin de son contrat. Supposé prendre la succession de Luka Modric pour Carlo Ancelotti comme l’indiquait la presse espagnole il y a quelques semaines, l’international français de 18 ans réalise des débuts très prometteurs au sein de l’écurie madrilène.

