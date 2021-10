Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino, intégration… Wijnaldum dit tout sur son arrivée à Paris !

Publié le 2 octobre 2021 à 20h30 par Th.B.

Le PSG a considérablement renforcé son effectif cet été en mettant notamment la main sur plusieurs joueurs qui disposaient du statut d’agent libre à l’instar de Georginio Wijnaldum. D’ailleurs, le milieu de terrain néerlandais a été attiré par le projet parisien en partie grâce à la présence de Mauricio Pochettino au PSG.

Après six saisons passées en Premier League à Newcastle United pendant une pige avant de s’envoler pour Liverpool où il a notamment raflé une Ligue des champions et le championnat anglais en 2019 et 2020, Georginio Wijnaldum (30 ans) a pris la décision de prendre un virage à 90° dans sa carrière. Jusqu’ici, le milieu de terrain néerlandais n’avait connu que les Pays-Bas avec Feyenoord et le PSV Eindhoven ainsi que l’élite du football anglais. Pourtant promis au FC Barcelone à l’intersaison avec qui il se serait mis d’accord sur les termes de son contrat comme le journaliste Fabrizio Romano l’avait confié sur son compte Twitter en assurant que tout était bouclé entre le FC Barcelone et le clan Wijnaldum. Cependant, l’international néerlandais au 80 sélections avec les Oranje a fait le choix de signer au PSG jusqu’en juin 2024. Et Mauricio Pochettino a joué un grand rôle dans sa décision, le coach argentin ayant déjà tenté de le faire venir il y a six ans de cela à Tottenham. « C’était important que Mauricio Pochettino soit au club. Parce que je lui avais parlé il y’a six ans quand il voulait me recruter à Tottenham. On avait eu une très bonne conversation ». a avoué Georginio Wijnaldum aux micros des médias du PSG pour l’émission This is Paris avant d’assurer que la présence de l’entraîneur du PSG a facilité sa venue au sein du club de la capitale. « Quand on échange avec quelqu’un, c’est important de sentir que l’énergie est positive. Et c’est ce que l’on a ressenti tous les deux. J’apprécie sa façon de manager l’équipe et j’apprécie sa façon de faire jouer et d’entraîner l’équipe. Tout cela a facilité ma venue au Paris Saint-Germain ».

Wijnaldum impressionné par l’ambiance dans le groupe et par les individualités

Certes, Mauricio Pochettino a été un facteur décisif dans la décision de Georginio Wijnaldum de déposer ses valises au PSG. Cependant, au fil des semaines, l’international néerlandais a pu témoigner d’une ambiance et d’une proximité entre les joueurs, similaire à celle qu’il a connu par le passé à Liverpool comme il l’a assuré lors de This is Paris. « Depuis mon arrivée ici, les joueurs m’ont beaucoup aidé. Ils sont très amicaux et sont aussi de très bons joueurs. C’est comme ce que j’ai vécu chez les Reds, à Liverpool, on était une famille. Et ici, c’est la même chose. La seule différence, c’est que je joue dans une équipe différente, avec des joueurs aux qualités différentes ».



Outre la bonne entente globale entre les différents acteurs du groupe du PSG, Georginio Wijnaldum n’a pas caché sa surprise quant aux personnalités de chacune des stars du Paris Saint-Germain. « L’équipe dans son ensemble m’a impressionné. Ce sont leurs personnalités qui m’ont le plus impressionné car je savais déjà qu’ils étaient de très bons joueurs. J’ai joué contre eux. Je ne connaissais par leurs personnalités, mais j’ai lu de belles choses au sujet de l’équipe et comment ils se sont comportés en tant qu’équipe. Et maintenant je le vois de mes propres yeux ».

Wijnaldum s’enflamme pour la réussite de son intégration