Mercato - PSG : Haaland, Lewandowski... La succession de Mbappé totalement relancée !

Comme annoncé par le 10Sport.com, le PSG penserait à Erling Haaland et Robert Lewandowski pour remplacer Kylian Mbappé. Mais les deux joueurs pourraient bien poursuivre leur carrière en Allemagne.

Sa prise de parole était attendue. Alors que son avenir est au cœur des rumeurs, Kylian Mbappé a décidé de s’exprimer. Le joueur du PSG a accordé un long entretien à L’Equipe, mais aussi à Jérôme Rothen sur RMC . Et le champion du monde 2018 n’a éludé aucun sujet et a mis les choses au clair au sujet de sa situation contractuelle au PSG. L’attaquant a notamment officialisé ses envies de départ vers le Real Madrid : « J'ai demandé à partir, parce qu'à partir du moment où je ne voulais pas prolonger, je voulais que le club ait une indemnité de transfert pour avoir un remplaçant de qualité. C'est un club qui m'a beaucoup apporté, j'ai toujours été heureux, les quatre années que j'ai passées ici, et je le suis encore. Je l'ai annoncé assez tôt pour que le club puisse se retourner. J'ai voulu que tout le monde sorte grandit, qu'on sorte main dans la main, qu'on fasse un bon deal, et moi j'ai respecté ça. J'ai dit, si vous ne voulez pas que je parte, je reste ». Conscients de la position de Kylian Mbappé, les dirigeants parisiens s’étaient penchés sur sa succession. Comme annoncé en exclusivité par le 10Sport.com, le PSG avait activé la piste menant à Robert Lewandowski et s’était entretenu avec son agent Pini Zahavi. Selon The Télégraph, le club de la capitale continuerait de suivre la situation de l’international polonais. A en croire le média anglais, le joueur de 33 ans serait en pole pour prendre la succession de Kylian Mbappé. Mais la réalité serait tout autre.

Lewandowski parti pour prolonger ?

Ce lundi, Bild fait un point sur l’avenir de Robert Lewandowski, sous contrat jusqu’en 2023 avec le Bayern Munich. Depuis plusieurs semaines, il est question d’un départ de l’attaquant à la fin de la saison. Le PSG, mais aussi le Real Madrid surveilleraient sa situation. Mais à en croire la presse allemande, le joueur polonais ne voudrait pas entendre parler de départ. Lewandowski serait épanoui en Bundesliga et pourrait bien signer un nouveau contrat dans les prochains mois. L’attaquant voudrait prolonger son contrat jusqu’en 2025.et attendrait un signal de la part de ses dirigeants. Président du Bayern Munich, Herbert Hainer pourrait prendre les choses en main et se pencher sur ce dossier après avoir sceller l’avenir de Serge Gnabry. Agé de 33 ans, Robert Lewandowski pourrait donc signer son dernier gros contrat avec le club bavarois, laissant le PSG dans l’embarras.

