Mercato - PSG : Kylian Mbappé lâche une énorme punchline à Nasser Al-Khelaïfi !

Publié le 4 octobre 2021 à 18h45 par H.G.

Alors que Nasser Al-Khelaïfi avait assuré que Kylian Mbappé ne partirait pas libre du PSG, cette déclaration n’a clairement pas été du gout de l’international français.

L’heure est aux règlements de comptes entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain. Et pour cause, alors que le club parisien n’avait pas voulu lui ouvrir la porte cet été malgré ses envies de départ à un an du terme de son contrat, l’international français a décidé de lâcher sa vérité dans un entretien accordé à RMC Sport qui sera diffusé en intégralité ce mardi à 18h. À cette occasion, le joueur de 22 ans a été interrogé sur une sortie de Nasser Al-Khelaïfi, qui avait assuré au début de l’été que Kylian Mbappé ne serait pas vendu et qu’il ne partira jamais librement.

« Ça fait peur quand ton président dit ‘Il va jamais partir libre’ »