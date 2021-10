Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé répond clairement à Leonardo !

Publié le 4 octobre 2021 à 13h15 par A.M.

Durant l'été, Leonardo avait révélé qu'il ne comptait pas lâcher Kylian Mbappé en toute fin de mercato, compte tenu de la volonté du PSG de ne pas changer ses plans à la dernière minute. Mais l'attaquant français a une autre version.

Dans la dernière semaine du mercato, le Real Madrid a décidé de dégainer une offre de 160M€ pour recruter Kylian Mbappé dont le contrat prend fin en juin prochain. Une proposition qui n'a pas convaincu le PSG puisque Leonardo ne cachait pas son agacement d'être pris au dépourvu si proche de la fermeture du marché. « Kylian Mbappé a envie de partir, ça me semble clair. Si le Real Madrid fait une offre, ça me semble clair… Moi je donne une position, qui, je pense, est claire pour tout le monde. On ne peut pas, la dernière semaine du mercato changer nos plans », confiait le directeur sportif du PSG le 25 août. Mais Kylian Mbappé apporte une autre version des faits.

«J'ai dit fin juillet que je voulais partir»