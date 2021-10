Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce que l’on peut déduire des propos de Kylian Mbappe…

5 octobre 2021

A l’occasion de quelques extraits de l’interview accordée par Kylian Mbappe à « Rothen s’enflamme » sur RMC, diffusée intégralement mardi soir, on peut d’ores et déjà tirer des conclusions claires. Explication.

Lors de l’entretien accordé à l’émission « Rothen s’enflamme » , sur RMC , diffusée en intégralité mardi soir, Kylian Mbappe a expliqué la position qu’il avait prise l’été dernier : « J'ai demandé à partir, parce qu'à partir du moment où je ne voulais pas prolonger, je voulais que le club ait une indemnité de transfert pour avoir un remplaçant de qualité. C'est un club qui m'a beaucoup apporté, j'ai toujours été heureux, les quatre années que j'ai passées ici, et je le suis encore. Je l'ai annoncé assez tôt pour que le club puisse se retourner. J'ai voulu que tout le monde sorte grandit, qu'on sorte main dans la main, qu'on fasse un bon deal, et moi j'ai respecté ça. J'ai dit, si vous ne voulez pas que je parte, je reste » .

Pas de prolongation en vue

A l’analyse, cette version apparaît tout à fait cohérente et logique. Elle confirme que le joueur a bel et bien pris sa décision et qu’aujourd’hui son état d’esprit est de ne pas prolonger avec le PSG. Le fait qu’il confirme officiellement son intention de partir l’été dernier ne laisse en effet aucune part au doute quant à ses intentions pour la fin de saison…