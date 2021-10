Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé va-t-il vraiment quitter Paris ?

Publié le 5 octobre 2021 à 8h00 par La rédaction

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé refuse de prolonger avec le PSG et a même demandé à partir lors du dernier mercato estival pour éviter un transfert libre et gratuit. Alors qu'il est finalement resté à Paris, le Français va-t-il finalement quitter le PSG en 2022 ? C'est notre sondage du jour !

Lors du dernier mercato estival, Kylian Mbappé aurait pu quitter le PSG. En fin de contrat le 30 juin, le numéro 7 parisien ne souhaite pas prolonger son bail avec son club. Dans cette optique, et comme il l'a expliqué à RMC Sport , Kylian Mbappé a demandé à la direction du PSG de le laisser partir cet été pour éviter un départ libre et gratuit à l'issue de son bail. « J'ai demandé à partir, parce qu'à partir du moment où je ne voulais pas prolonger, je voulais que le club ait une indemnité de transfert pour avoir un remplaçant de qualité. C'est un club qui m'a beaucoup apporté, j'ai toujours été heureux, les quatre années que j'ai passées ici, et je le suis encore. Je l'ai annoncé assez tôt pour que le club puisse se retourner. J'ai voulu que tout le monde sorte grandit, qu'on sorte main dans la main, qu'on fasse un bon deal, et moi j'ai respecté ça. J'ai dit, si vous ne voulez pas que je parte, je reste » , a confié Kylian Mbappé, avant d'en rajouter une couche.

Kylian Mbappé est confronté à un énorme dilemme