Mercato - PSG : Pour Mbappé, le Real Madrid a déjà pensé à tout !

Publié le 5 octobre 2021 à 17h30 par A.C.

En fin de contrat, Kylian Mbappé a été retenu par le Paris Saint-Germain lors du dernier mercato estival, mais le Real Madrid l’attend toujours les bras ouverts.

C’était une prise de parole très attendue, après des longs mois de spéculations et de gros titres dans la presse française comme étrangère. Ce mardi, L’Équipe a publié la première grande interview de Kylian Mbappé, qui est revenu sur son été agité et sur son faux-départ de Paris Saint-Germain. La star parisienne est notamment revenue sur l’intérêt du Real Madrid, qui a formulé deux offres lors des derniers jours du mercato estival. « Bien sûr. Le Real a fait une offre (et même plusieurs, de 160 à 200 M€). Je suis attaché à Paris, et si j'étais parti cet été, ça n'aurait été que pour le Rea l » a déclaré Mbappé, qui s’exprimera toujours ce mardi, sur les ondes de RMC Sport . « Cet été, mon ambition était claire, je voulais partir et mettre le club dans les meilleures conditions pour assurer mon remplacement. Concernant ma situation, depuis un mois et demi, deux mois, on ne discute plus d'une prolongation, vu que j'ai dit que je voulais partir ». Une sortie qui a fait énormément réagir en France, mais surtout en Espagne...

Pérez veut jouer cartes sur table avec le PSG