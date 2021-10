Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La réaction du Real Madrid après la bombe lâchée par Mbappé !

Publié le 5 octobre 2021 à 13h15 par B.C.

Ce mardi, Kylian Mbappé a ouvertement affiché ses envies de départ. Une sortie qui n’a pas échappé au Real Madrid.

Annoncé avec insistance sur le départ cet été, Kylian Mbappé est finalement resté au PSG, et ce malgré les offensives du Real Madrid et la volonté du principal intéressé de claquer la porte. « Je pensais que mon aventure était terminée. Je voulais découvrir quelque chose d'autre. Cela faisait six ou sept ans que j'étais dans le Championnat de France. J'ai donné ce que j'ai essayé de donner à Paris et je pense que je l'ai bien fait », a avoué Kylian Mbappé dans un entretien publié dans L’Équipe ce mardi. Le champion du monde tricolore a par ailleurs précisé que seul le Real Madrid aurait pu le faire partir cet été, de quoi rassurer Florentino Pérez, déterminé à le récupérer dans plusieurs mois, lorsque Kylian Mbappé sera en fin de contrat.

Le Real Madrid savoure la sortie de Mbappé