Mercato - PSG : Un clash avec Al-Khelaïfi pour partir ? La confession de Mbappé…

Publié le 5 octobre 2021 à 11h45 par Th.B.

Ayant vu son désir de rejoindre le Real Madrid ne pas se concrétiser en raison de la réticence du PSG de ne pas le laisser filer en toute fin de mercato, Kylian Mbappé a avoué avoir refusé de partir au clash avec ses dirigeants.

Que ce soit avant l’arrivée de Lionel Messi ou après que le sextuple Ballon d’or ait déposé ses valises au PSG, le feuilleton Kylian Mbappé n’a cessé de faire couler de l’encre tout au long de l’été. Après l’élimination de l’Équipe de France à l’Euro au stade des 1/8èmes de finale à la fin du mois de juin, Mbappé aurait fait savoir à ses dirigeants qu’il mettait en pause les discussions au sujet de sa prolongation de contrat, le sien courant jusqu’en juin 2022. Et le principal intéressé l’a confirmé lors d’un entretien accordé à L’Équipe publié dans ses colonnes du jour ce mardi. Cependant, et ce malgré la réticence du PSG de le laisser filer au Real Madrid à l’intersaison, Mbappé a révélé ne pas avoir voulu engager de bras de fer.

« Si j’ai songé à aller au bras de fer pour partir ? Non, parce que ça aurait été ingrat »