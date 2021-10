Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé fait une confidence fracassante pour sa prolongation !

Publié le 5 octobre 2021 à 8h45 par T.M.

Alors que Kylian Mbappé est donc finalement resté au PSG cet été, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi vont désormais s’activer pour prolonger le Français. Toutefois, cela ne semble pas être à l’ordre du jour actuellement.

Au terme d’un très long feuilleton, le PSG n’a rien cédé pour Kylian Mbappé, refusant toutes les propositions du Real Madrid. Un échec pour Florentino Pérez, mais aussi pour le Français, qui souhaitait s’en aller. Désormais, le joueur de Mauricio Pochettino s’est recentré et donne à nouveau tout pour le club de la capitale. Néanmoins, la question de son avenir reste sur toutes les lèvres. En effet, Mbappé est dans sa dernière année de contrat et pourrait donc s’en aller librement à la fin de la saison. A moins qu’il ne prolonge d’ici là. Jusqu’à présent, le champion du monde a toujours refusé les propositions du PSG. Mais Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi ne devraient pas baisser les bras si facilement.

« On ne discute plus d'une prolongation »