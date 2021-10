Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette nouvelle bombe de la presse espagnole sur l’avenir de Mbappé !

Publié le 5 octobre 2021 à 13h10 par B.C.

Malgré les dernières sorties de Kylian Mbappé concernant son avenir et son envie de rejoindre le Real Madrid, l’arrivée de l’international français chez les Merengue est loin d’être actée en Espagne.

Sous contrat jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé se dirige vers un départ libre du PSG. Dans un entretien accordé à L’Équipe , l’international français reconnaît en effet qu’un avenir à Paris est loin d’être certain pour lui : « On en est loin, puisque je voulais partir cet été. Je ne vais pas faire l'hypocrite et venir jeter une bouteille à la mer, du genre : "Oh, je ne sais pas." Cet été, mon ambition était claire, je voulais partir et mettre le club dans les meilleures conditions pour assurer mon remplacement. » Le Real Madrid apparaît donc comme le grand favori pour obtenir les services de Kylian Mbappé l’été prochain, même si certains membres de son entourage pousseraient en interne pour une prolongation. Un élément qui pourrait avoir son importance.

L’arrivée de Mbappé au Real est loin d’être actée