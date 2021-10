Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’improbable annonce de Kylian Mbappé sur son futur contrat !

Publié le 5 octobre 2021 à 15h45 par T.M.

Que ce soit avec le PSG ou un autre club, Kylian Mbappé signera prochainement un nouveau contrat. Et le Français a une idée en tête à ce sujet.

Cet été, Kylian Mbappé avait un grand rêve : disputer les Jeux Olympiques. A plusieurs reprises, l’attaquant du PSG avait fait savoir sa volonté d’aller à Tokyo pour disputer la médaille olympique. Un rêve qui a toutefois été réduit à néant puisque le club de la capitale n’a pas accepté de libérer son attaquant. Une énorme déception pour Mbappé, qui garde toutefois les JO dans un coin de sa tête. Et désormais, le Parisien a Paris 2024 dans un coin de sa tête. Alors que Kylian Mbappé veut prendre part à l’olympiade parisienne, il est prêt à agir en conséquence pour être assuré d’être de la partie.

« Je ne me gênerai pas »