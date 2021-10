Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé répond aux sifflets des supporters après son faux départ !

Publié le 5 octobre 2021 à 14h10 par T.M.

Avec son transfert avorté cet été, Kylian Mbappé s’est notamment attiré les foudres des supporters du PSG. Sifflé au Parc des Princes, le Français s’est confié sur le comportement des fans.

Kylian Mbappé l’a confirmé, il voulait quitter le PSG cet été. A un an du terme de son contrat, il souhaitait s’en aller, pour rejoindre le Real Madrid, afin que tout le monde s’y retrouve et que le club de la capitale obtienne une indemnité de transfert. Cela ne s’est finalement pas passé comme cela. Le PSG a été inflexible concernant Mbappé, qui n’a pas bougé. Néanmoins, ce feuilleton est resté en travers de la gorge de certains supporters parisiens. En effet, après ce transfert avorté, le champion du monde a subi les sifflets d’une partie du Parc des Princes. Ce qui n’a toutefois pas vraiment dérangé le principal intéressé.

« J’ai pris ça comme une marque d'affection »