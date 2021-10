Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'offensive d'Al-Khelaïfi pour Haaland prend forme !

Publié le 5 octobre 2021 à 14h15 par B.C.

Alors que le départ de Kylian Mbappé semble inéluctable l’été prochain, le PSG se penche dès à présent sur la succession de l’international français. Et comme vous l’a révélé le 10 Sport, c’est vers Erling Haaland que compte se tourner le club de la capitale.

Le PSG a-t-il encore une chance de convaincre Kylian Mbappé de prolonger son bail ? Engagé jusqu’en juin 2022, l’international français a confirmé dans les colonnes de L’Équipe sa volonté de plier bagage lors du dernier mercato estival, tout en jetant un froid sur son avenir. « Rester au PSG ? On en est loin, puisque je voulais partir cet été. Je ne vais pas faire l'hypocrite et venir jeter une bouteille à la mer, du genre : "Oh, je ne sais pas." , a reconnu Kylian Mbappé. Cet été, mon ambition était claire, je voulais partir et mettre le club dans les meilleures conditions pour assurer mon remplacement. Actuellement, mon avenir n'est pas ma priorité. J'ai déjà gaspillé beaucoup d'énergie cet été, et c'était usant. » Une situation qui pousse le PSG à envisager sérieusement le départ de sa jeune star, et l’identité de son successeur a déjà été identifiée dans la capitale.

Haaland pour oublier Mbappé ?