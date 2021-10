Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'annonce fracassante du Real Madrid sur le feuilleton Mbappé !

Publié le 5 octobre 2021 à 19h10 par D.M.

Après avoir entendu les déclarations de Kylian Mbappé, le Real Madrid ne cacherait pas sa confiance en interne. Le club espagnol espère désormais mettre la main sur le joueur à la fin de la saison et le présenter au nouveau stade Bernabeu en 2022.

Ce mardi, il n’est question que de Kylian Mbappé dans l’actualité sportive. Et pour cause, lors d’un long entretien accordé à L’Equipe , le joueur du PSG a abordé plusieurs sujets notamment ses envies de départ lors du dernier mercato estival : « Je pensais que mon aventure était terminée. Je voulais découvrir quelque chose d'autre. Cela faisait six ou sept ans que j'étais dans le Championnat de France. J'ai donné ce que j'ai essayé de donner à Paris et je pense que je l'ai bien fait ». Finalement, Mbappé est resté au sein du club parisien, mais il n’a pas fermé la porte à un départ, à la fin de la saison lorsque son contrat arrivera à son terme : « Ce qui peut me faire rester au PSG ? On en est loin, puisque je voulais partir cet été. Je ne vais pas faire l'hypocrite et venir jeter une bouteille à la mer, du genre : "Oh, je ne sais pas." ».

« Il y a une tranquillité absolue au club concernant Mbappé »