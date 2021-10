Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La nouvelle sortie fracassante de Mbappé sur son avenir !

Publié le 5 octobre 2021 à 18h15 par A.M. mis à jour le 5 octobre 2021 à 18h20

De nouveau invité à commenter son avenir, Kylian Mbappé ne ferme pas totalement la porte à une prolongation de contrat au PSG.

Passé proche de rejoindre le Real Madrid, Kylian Mbappé a confirmé ses velléités de départ estivales. L'attaquant français voulait quitter le PSG à un an de la fin de son contrat, mais le club de la capitale a repoussé les offres du club merengue, pour la plus grande déception de Kylian Mbappé. Par conséquent, un départ semble désormais inévitable en fin de saison compte tenu du fait que le contrat de l'ancien Monégasque s'achève en juin prochain. Et pourtant, Kylian Mbappé ne ferme pas la porte à un prolongation.

Mbappé ne ferme pas la porte à une prolongation