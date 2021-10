Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé juge le recrutement de Leonardo !

Publié le 5 octobre 2021 à 19h30 par A.C.

Kylian Mbappé s’est exprimé au sujet des différentes arrivées au Paris Saint-Germain lors du dernier mercato estival.

La planète football a été impressionnée par le mercato du Paris Saint-Germain cet été. Il faut dire que Leonardo a réalisé un travail remarquable, recrutant plusieurs grands noms en fin de contrat. Il y a eu Lionel Messi, mais également Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma, sans oublier Achraf Hakimi et Nuno Mendes, qui viennent régler le problème récurrent des latéraux défensif. Certains sont persuadés que ce mercato stellaire a surtout eu pour but d’envoyer un message à Kylian Mbappé ! Ce dernier est en effet en fin de contrat et lors d’un entretien accordé à Canal + en mai 2021, il avait clairement mis en avant la recherche d’un projet sportif ambitieux. « Ce que je veux moi, c'est gagner. Sentir que je suis à un endroit où je peux vraiment gagner, où il y a un projet qui est solide autour de moi. Je mange football, je vis football, et donc le projet sportif est primordial » avait déclaré la star du PSG. « Je veux sentir que l'on part avec une équipe pour faire quelque chose. Ensuite, à nous de montrer ce qu'on sait faire. Je pense que c’est le plus important ». Pourtant, le mercato a fermé ses portes depuis longtemps et Mbappé n’a toujours pas prolongé avec le Paris Saint-Germain.

« Le monde entier a vu que le Paris Saint-Germain voulait se donner les moyens de ses ambitions »