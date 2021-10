Foot - PSG

PSG - Clash : Mbappé en remet une couche sur son accrochage avec Neymar !

Publié le 5 octobre 2021 à 18h45 par A.C.

Kylian Mbappé s’est une nouvelle fois exprimé au sujet de la polémique qui l’a opposé à Neymar, son coéquipier au Paris Saint-Germain.

Quand on est une grande star chaque geste est scruté et rapidement interprété. Kylian Mbappé l’a appris à ses dépens. La star du Paris Saint-Germain a en effet mis le feu aux poudres, après la sortie des images le montrant insulter son coéquipier Neymar lors de sa sortie face à Montpellier (2-0). Dans l’entretien publié ce mardi dans les colonnes de L’Équipe , il a apporté une première explication. « Ce sont des choses qui arrivent tout le temps dans le foot. Il faut juste que ce ne soit pas quelque chose qui reste. C'est pour ça que, tout de suite après, vu l'ampleur que ça avait pris, j'en ai parlé avec lui. On s'est déjà échangé pas mal de mots comme ça par le passé et ça continuera, parce qu'on veut gagner, mais il ne faut pas qu'il y ait une certaine rancoeur » a expliqué Mbappé. « Il n'y en a pas du tout parce que je respecte le joueur et l'homme et j'admire ce qu'il est. Mais voilà, je n'étais pas content d'une passe. Un jour ça m'est arrivé aussi, je n'ai pas fait la passe et il n'était pas content. Mais il n'y a aucun problème ».

« J’ai beaucoup de respect et d’admiration pour le joueur et l’homme qu’est Neymar »