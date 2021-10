Foot - PSG

PSG - Malaise : Neymar ironise sur sa situation !

Publié le 4 octobre 2021 à 21h45 par H.G.

Alors qu’il a réalisé une piètre performance contre le Stade Rennais ce dimanche, Neymar a tourné la chose en dérision en s’appuyant sur un problème technique qui touche les réseaux de Facebook ce lundi.

Depuis maintenant quelques matchs, Neymar est sous le feu des critiques de nombreux observateurs. En effet, si son esprit collectif et ses efforts défensifs sont naturellement loués, l’international brésilien manque beaucoup trop de gestes et se montre moins efficace. Et le moins que l’on puisse dire est que ce n’est pas le match contre Rennes ce dimanche qui lui a permis de corriger le tir. En effet, tandis que le PSG n’a cadré aucun tir lors de cette rencontre soldée par une défaite 2-0, Neymar s’est clairement montré en difficulté.

« Il n'y a que la fin du week-end de Mark Zuckerberg et la mienne qui ont mal tourné ou celle de quelqu'un d'autre ? »