PSG - Malaise : Le premier bilan préoccupant de Mauricio Pochettino…

Publié le 4 octobre 2021 à 12h30 par La rédaction

Nommé sur le banc du PSG en janvier dernier, Mauricio Pochettino a alterné le bon et le moins bon depuis son grand retour dans la capitale, cette fois-ci en tant qu’entraîner. Mais force est de constater que le premier bilan du technicien argentin n’est pas brillant…

Quatre jours seulement après sa performance XXL face à Manchester City en Ligue des Champions (2-0), le PSG est retombé dans ses travers. En déplacement à Rennes samedi en championnat, le club de la capitale s’est incliné (0-2), et Mauricio Pochettino n’a pas hésité à pousser un gros coup de gueule en conférence de presse au terme de cette rencontre : « Si je suis en colère ? Oui, un peu. Personne n'aime perdre. Sans sous-estimer ce que fait Rennes a fait, on est frustrés et déçus de ne pas avoir transformé nos occasions et de concéder ces buts-là. Ces situations nous laissent amer et déçus », a indiqué l’entraîneur du PSG. D’ailleurs, à l’heure de son premier bilan depuis sa nomination en janvier dernier à la place de Tuchel, Pochettino ne présente pas forcément des résultats très flatteurs.

Deuxième ratio le plus faible de l’ère QSI…

Comme le note Canal Supporters ce lundi, la statistique est accablante pour Mauricio Pochettino puisqu’il présente, à ce jour, le deuxième ratio de défaites le plus élevé pour entraîneur du PSG depuis le rachat du club par le Qatar en 2011. Légèrement devancé par Antoine Kombouaré (21,4%), l’ancien coach de Tottenham pointe à 19,6%, loin derrière Thomas Tuchel (14,96%), Carlo Ancelotti (11,69%), Unai Emery (10,53%) et Laurent Blanc (9,25%), Pochettino n’a donc , pour le moment, pas forcément eu l’effet escompté au moment de sa nomination l’hiver dernier, même s’il paraît bien sûr un peu prématuré de tirer un bilan trop hâtif de sa réussite au PSG, lui qui a réussi à hisser le club jusqu’en demi-finale de la Ligue des Champions la saison passée. D’autant que la direction parisienne semble plus que jamais croire en son entraîneur…

Al-Khelaïfi fait confiance à Pochettino