Foot - PSG

PSG - Polémique : Racisme, Basaksehir... Ce nouveau témoignage fort sur l'incident !

Publié le 4 octobre 2021 à 7h15 par D.M.

En décembre 2020, le match opposant le PSG à l'Istanbul Basaksehir avait été suspendu après qu'un arbitre ait tenu des propos jugés racistes. Ancien joueur du club turc, Demba Ba est revenu sur cet épisode.

Le 8 décembre 2020, le PSG et l’Istanbul Basaksehir avaient dit non au racisme. Les deux équipes, qui s’affrontaient dans le cadre de la Ligue des champions, avaient refusé de reprendre la rencontre, interrompue seulement après quelques minutes. La raison ? Le quatrième arbitre a été accusé de racisme après avoir désigné Pierre Achille Webo, adjoint du club turc, par sa couleur de peau. Immédiatement après, Demba Ba avait demandé des explications à l’arbitre roumain, suspendu depuis par l’UEFA pour « comportement inapproprié ». Aujourd’hui retraité des terrains, l’attaquant sénégalais est revenu sur ce match et sur son combat contre le racisme.

«La seule chose que j’ai faite, c’est questionné l’arbitre sur sa manière de nommer»